Dalle strade di Piacenza al palco di Rai 2, Joebless emoziona il pubblico

Emozione e soddisfazione per il giovane artista di strada Jonah Abhasibhewere, in arte “Joebless”, molto conosciuto nelle piazze di Piacenza e non solo, che nei giorni scorsi ha partecipato allo show televisivo “Dalla strada al palco” su Rai 2. La sua è una storia di riscatto e perseveranza, che parte dalla Nigeria, poi su un barcone nel Mediterraneo, fino alla nostra città, dove il ragazzo vive, lavora e coltiva la passione per la musica. Adesso eccolo sotto i riflettori nazionali. Il video dell’esibizione nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà