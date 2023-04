Oggetti personali diventano opere d’arte. Performance di Colin al teatro Rotative

Oggetti significativi della propria vita rielaborati per farne arte e memoria. E’ il senso dell’evento che sabato 15 aprile a Piacenza avrà come protagonista l’artista Gianluigi Colin, a lungo art director del “Corriere della Sera”. “Vie di memoria” nasce anni fa e ha fatto il giro del mondo, da Milano a New York, da Buenos Aires a San Pietroburgo.

L’appuntamento è in programma sabato 15 aprile allo Spazio Rotative di Libertà in via Benedettine 66 a Piacenza, dalle 11 alle 13 e dalle e dalle 15 alle 19.

I cittadini sono invitati a partecipare portando con sé un oggetto della propria memoria. L’artista lo fotocopierà, lo restituirà a proprietario al quale verrà donata la rielaborazione artistica della fotocopia.