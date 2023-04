Emozione al teatro Rotative: i ricordi dei piacentini diventano opere d’arte

Piacentini in coda per veder trasformato in opera d’arte un ricordo della propria esistenza. C’è chi ha portato una foto, chi un orologio, un foulard, un anello, una cartolina: oggetti che rappresentano qualcosa di prezioso per chi li custodisce. “Vie di memoria” è l’evento andato in scena al teatro Rotative, in una delle iniziative organizzate nell’ambito del 140esimo anniversario del quotidiano Libertà.

L’artista Gianluigi Colin, per anni art director del Corriere della Sera, ha fotocopiato e rielaborato dal vivo i ricordi dei cittadini.

L’iniziativa prosegue nel pomeriggio di oggi dalle 15 alle 19.