“Scarpette Rosse”, questa sera alle 20.30 su Telelibertà il film “A man apart”

Questa sera alle 20.30 “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema, propone una pellicola d’azione: “A man apart” distribuito da noi con il titolo italiano de “Il risolutore” è un film del 2003 diretto da Gary Gray, solido regista di genere, noto anche per aver girato “The Italian Job”, “Straight Outta Compton”, e, più recentemente “Fast and Furious 8” nel 2017 e “Men in Black International” nel 2019.

Interpretato da Vin Diesel, il film racconta una classica storia di eroe positivo che scende nell’abisso, confezionata intorno al suo carisma da super star e al suo fisico imponente e girata con uno stile da videoclip di una Mtv al tramonto.

