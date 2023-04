A Piacenza rincari di 1.740 euro per famiglia. Nella classifica nazionale Ã¨ 33esima

Con un aumento dei prezzi del 7,2% (1.740 euro per una famiglia media) Piacenza si colloca al 33esimo posto nella classifica nazionale delle città più care d’Italia stilata da Unione nazionale consumatori sulla base dei dati Istat relativi all’inflazione del mese di marzo.

In testa alla graduatoria, Bolzano dove l’inflazione tendenziale pari a +8,5%, pur essendo “solo” la settima più alta d’Italia, si traduce nella maggior spesa aggiuntiva, equivalente a 2259 euro per una famiglia media.

Medaglia d’argento per Milano, dove il rialzo dei prezzi dell’8,2% determina un incremento di spesa annuo pari a 2226 euro a famiglia.

Sul gradino più basso del podio Siena che con +9,6%, la seconda inflazione più alta d’Italia ex aequo con Imperia, ha una spesa supplementare pari a 2164 euro annui per una famiglia tipo.

Al quarto posto Genova, la città con inflazione più alta d’Italia, +9,8%, con una stangata pari a 2136 euro per una famiglia media.

Seguono Varese (+7,8%, +2057 euro), Grosseto (+9,1%, +2051 euro), al settimo posto Trento (+7,8%, +2041 euro), poi Ravenna (+8,2%, +1982 euro), Perugia (+8,6%, pari a 1976 euro). Chiude la top ten Pistoia (+8,7%, +1961 euro).

Sull’altro fronte della classifica, la città più virtuosa d’Italia in termini di spesa aggiuntiva più bassa è Potenza, con l’inflazione più bassa del Paese (+4,8%) e dove in media si spendono “solo” 948 euro in più. Al 2° posto Reggio Calabria ex aequo con Catanzaro (+5,9%, +1102 euro per entrambe). Medaglia di bronzo Campobasso (+6,8%, +1245 euro).

Seguono, nella classifica delle risparmiose, Caserta (+6,6%, +1284 euro), Bari (+7,5%, +1301 euro), Caltanissetta (+6,9%, +1316 euro), poi Ancona (+6,7%, +1332 euro) e Napoli (+6,6%, +1335 euro). Chiude la top ten delle migliori Trapani: +7,2%, 1373 euro.

Classifica completa delle città più care, in termini di spesa aggiuntiva annua (in ordine decrescente di spesa)

N Città Rincaro annuo per famiglia media (in euro) Inflazione annua di marzo 1 Bolzano 2259 8,5 2 Milano 2226 8,2 3 Siena 2164 9,6 4 Genova 2136 9,8 5 Varese 2057 7,8 6 Grosseto 2051 9,1 7 Trento 2041 7,8 8 Ravenna 1982 8,2 9 Perugia 1976 8,6 10 Pistoia 1961 8,7 11 Mantova 1955 7,7 12 Bologna 1946 7,8 13 Alessandria 1933 8,7 13 Modena 1933 8 15 Como 1925 7,3 16 Imperia 1923 9,6 17 Massa-Carrara 1916 8,5 18 Lecco 1904 7,5 19 Lucca 1894 8,4 20 Brescia 1872 7,1 21 Novara 1866 8,4 21 Firenze 1866 8 23 Forlì-Cesena 1861 7,7 24 Lodi 1853 7,3 25 Pisa 1848 8,2 26 Torino 1840 8 27 Terni 1838 8 28 Pavia 1819 6,9 29 Ferrara 1812 7,5 30 Arezzo 1781 7,9 31 Venezia 1780 7,4 32 Livorno 1758 7,8 33 Piacenza 1740 7,2 34 Cuneo 1733 7,8 35 Teramo 1728 8,5 36 Palermo 1727 8,7 37 Padova 1722 7,4 38 Udine 1717 7,4 39 Roma 1710 7,3 40 Aosta 1708 6,9 40 Treviso 1699 7,3 42 Pordenone 1694 7,3 43 Bergamo 1688 6,4 44 Catania 1687 8,5 45 Rimini 1667 6,9 46 Macerata 1663 8,8 47 Cremona 1661 6,3 ITALIA 1652 7,6 48 Pescara 1606 7,9 49 Biella 1592 7,5 50 Viterbo 1585 7 51 Verona 1583 6,8 51 Vicenza 1583 6,8 53 Benevento 1556 8 54 Parma 1547 6,4 54 Reggio Emilia 1547 6,4 56 Belluno 1538 6,9 57 Trieste 1532 6,6 58 Vercelli 1529 7,2 59 Messina 1526 8 59 Siracusa 1526 8 61 Cagliari 1521 8,1 62 Cosenza 1513 8,1 63 Sassari 1512 8,4 64 Avellino 1459 7,5 65 Rovigo 1443 6,2 66 Ascoli Piceno 1436 7,6 67 Brindisi 1409 8,5 68 Gorizia 1378 6,2 69 Trapani 1373 7,2 70 Napoli 1335 6,6 71 Ancona 1332 6,7 72 Caltanissetta 1316 6,9 73 Bari 1301 7,5 74 Caserta 1284 6,6 75 Campobasso 1245 6,8 76 Catanzaro 1102 5,9 76 Reggio Calabria 1102 5,9 78 Potenza 948 4,8

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat