Inflazione, nel 2022 ogni famiglia ha speso 3mila euro in più rispetto al 2021

La stima dell’incremento della spesa annuale media nel 2022 per una famiglia nelle provincia di Piacenza emiliano, rispetto all’anno precedente, è di quasi 3mila euro per un nucleo familiare di tre persone, e di poco meno di 2mila euro per una persona che vive da sola.

Sono i dati dell’inflazione in Emilia-Romagna per l’anno 2022 riportati dal bollettino redatto dal Centro Studi della Federconsumatori Emilia Romagna APS.

Contiene anche i dati per ogni territorio suddivisi per tipologia di spesa.

BOLLETTINO REGIONALE