Città più care d’Italia, Piacenza 24esima: aumento di 1.450 euro per famiglia

L’Istat ha reso noti oggi i dati territoriali dell’inflazione di luglio, in base ai quali l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica completa di tutte le città e delle regioni più care d’Italia, in termini di aumento del costo della vita. In testa alla graduatoria, Genova dove l’inflazione tendenziale più alta d’Italia, pari a +8,2%, si traduce anche nella maggior spesa aggiuntiva annua, equivalente a 1.787 euro per una famiglia media.

Piacenza si attesta alla alla 24esima posizione, a pari merito con Pavia, Forlì-Cesena e Rimini. Nella nostra città il rincaro annuo per famiglia ha raggiunto quota 1.450 euro con un’inflazione cresciuta del +6%. Meno care e più indietro nella classifica stilata dall’Istat le province vicine di Cremona (al 49esimo posto con un’inflazione pari al 4,9%) e Parma, 58esima con un incremento per famiglia di 1.232 euro.

Sull’altro fronte della classifica, la città più virtuosa d’Italia in termini di spesa aggiuntiva più bassa è ancora una volta Potenza, con l’inflazione più bassa del Paese (+3,5%) e dove in media si spendono “solo” 691 euro in più all’anno. Al 2° posto Catanzaro, seconda per inflazione (+4,3%, +803 euro). Medaglia di bronzo per Reggio Calabria (+4,7%, +878 euro).