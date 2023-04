Al via su Telelibertà “Pillole di prevenzione” dell’Asl. Bardasi: “Vicini ai cittadini”

Si chiamano “Pillole di prevenzione”. È la nuova iniziativa targata Ausl di Piacenza che sbarca su Telelibertà. In pratica da lunedì a venerdì alle 19.15 verranno trasmessi dei brevi videoclip di pochi minuti dedicati alla salute e alla prevenzione; il sabato e la domenica, sempre allo stesso orario, saranno trasmesse le cinque “pillole” settimanali in un’unica trasmissione.

A presentare il progetto sostenuto da Confindustria, che parte da lunedì 17, è il direttore generale dell’Ausl Paola Bardasi: “Come Azienda abbiamo deciso di investire su un nuovo tipo di comunicazione, giornaliera, più vicina alla cittadinanza, che attivi un flusso di informazioni dedicate ai temi della salute e alla promozione dei corretti stili di vita – spiega – parleremo di screening, di vaccinazione, ma anche di stili di vita salutari, di come si possano contrastare i comportamenti a rischio e come promuovere la sicurezza nei contesti di vita e di lavoro”.

Nella prima settimana del progetto si parlerà dei servizi dei consultori per i giovani, screening per l’epatite C, corretta conservazione dei farmaci a casa, sicurezza alimentare e consigli per la conservazione dei cibi e cura del gioco d’azzardo patologico.