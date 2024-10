Vaccinazione antinfluenzale: oggi primo open day al Laboratorio analisi

La campagna di vaccinazione antinfluenzale entra nel vivo. Oggi, lunedì 14 ottobre 2024 dalle 15 alle 17, al Laboratorio analisi dell’ospedale di Piacenza nel nucleo antico, è prevista la prima di una serie di sedute ad accesso libero, senza prenotazione o richiesta medica messe a disposizione dei cittadini

In particolare, possono accedere alcune categorie per le quali è prevista l’offerta gratuita: gli addetti ai servizi essenziali, donatori di sangue e volontari in ambito sociosanitario, personale degli allevamenti e dei macelli, donne in gravidanza.

Il prossimo open day vaccinale è previsto per lunedì 21 ottobre sempre al Laboratorio analisi di Piacenza.

Per maggiori dettagli sul calendario degli appuntamenti è possibile consultare la pagina dedicata.