Parcheggi alla Casa della Salute, il Comune: “Ipotesi soste a rotazione”

Non ci sono solo i pendolari a soffrire il calo di posti auto disponibili nell’area tra via Maculani e barriera Milano, in seguito al trasferimento del terminale dei bus proprio nel piazzale fino a un mese fa adibito a parcheggio. Ci sono anche i tanti piacentini che per motivi di salute e di prestazioni sanitarie sono costretti a recarsi presso gli ambulatori della Casa della Salute di piazzale Milano. Pazienti che spesso, a causa della malattia, hanno la necessità di parcheggiare il più possibile vicino alla sede Asl.

La riduzione di parcheggi disponibili è diventata un problema importante, e le associazioni cui fanno riferimento le varie tipologie di malati, guidate dall’associazione diabetici, hanno chiesto un incontro con l’amministrazione comunale per capire quali soluzioni alternative siano possibili.

“La complessità delle loro esigenze ci è nota – spiega l’assessorato alla viabilità – e ora va aggiornata alle nuove disposizioni di spazi”.

L’idea dell’amministrazione comunale è quella di intervenire sull’indice di rotazione dell’occupazione degli stalli auto, “andando a perfezionare la disponibilità di una sessantina di posti per ‘Asl” e andando a “ricavare lo stesso numero di posti sul comparto che dovrebbe quindi rimanere inalterato”.

“Aumentare l’indice di rotazione significa non avere auto che sostano per tutta la giornata a barriera Milano – spiega ancora l’assessorato comunale -. Una delle ipotesi è l’inversione degli spazi blu di via XXI aprile sotto le scale del ponte sul Po, con gli spazi bianchi che sono in prossimità della Casa della salute. Questo consente l’aumento di rotazione dell’utenza dell’Asl”.