Grande successo per la prima serata di Xnl Cinema con la proiezione di “Ariaferma” e il partecipato incontro-dibattito con il regista Leonardo Di Costanzo, moderato da Paola Piacenza e introdotto dal vicepresidente di Fondazione di Piacenza e Vigevano Mario Magnelli e dalla direttrice artistica di Bottega Xnl Paola Pedrazzini.

Dopo la proiezione, Di Costanzo ha conversato a lungo con il pubblico raccontando la sua esperienza di ricerca nel mondo carcerario, che poi si è trasformata in confronto nelle tante presentazioni del film: “In carcere non si può empatizzare, è una regola: poi accadono cose, piccoli momenti di rottura che aprono spiragli di comunicazione che però finiscono, e tutti tornano ai loro ruoli. È da questa osservazione che nasce “Ariaferma”, che è un film sull’incontro, sull’umanità”.

La programmazione di Xnl Cinema prosegue martedì 18 aprile alle 20.30 a Xnl Piacenza con la proiezione di “Volevo nascondermi” e l’incontro con il regista Giorgio Diritti, moderato dal critico cinematografico Enrico Magrelli. L’ingresso è libero e gratuito.