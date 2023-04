Colloqui di lavoro per chi è in difficoltà, aiuto da Randstad ed Emporio solidale

Solidarietà non è solo offrire acquisti alimentari a prezzi agevolati, ma anche dare l’opportunità di trovare un lavoro. E se questo avviene nello stesso ambiente, conosciuto, del quale ci si fida e dove ci si sente quasi come a casa, è senz’altro un aiuto per chi è magari straniero o in difficoltà economiche.

E’ l’iniziativa di Randstad Piacenza che presso l’Emporio Solidale di via Pietro Cella ha organizzato un “recruiting day” – riservato ai soli utenti dell’associazione senza scopo di lucro che fornisce un aiuto concreto contro la povertà alimentare – ovvero famiglie in difficoltà economica e stranieri all’inizio del percorso di integrazione.

Nello spazio ricreativo e di aggregazione, infatti, si trova un “supermercato” dedicato agli utenti presi in carico, che offre prodotti donati da aziende, associazioni, volontari. Ma, oltre alla spesa, grazie al lavoro dei volontari, l’Emporio aiuta le famiglie nell’affrontare periodi di difficoltà, nell’orientarsi fra i servizi del territorio, nel migliorare la gestione del budget famigliare e gli stili di consumo, e nel ricercare un lavoro.

All’interno, opera anche il Centro di Solidarietà, che fornisce attività di orientamento, supportando le persone nella scrittura del curriculum e nella “preparazione” a cercare lavoro, e sta sviluppando una rete con agenzie interinali e aziende del piacentino.