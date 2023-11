Emporio Solidale, Crédit Agricole “adotta” uno scaffale per le famiglie in difficoltà

Come si adotta uno scaffale? Credit Agricole Italia lo ha fatto, rifornendo una scaffalatura dell’Emporio solidale di Piacenza con prodotti per l’infanzia e l’igiene personale da destinare alle famiglie bisognose: 150 sono quelle seguite dalla struttura di via Primo maggio che ha ospitato l’avvio della campagna “Adotta uno scaffale”.

Per un paio d’ore i dipendenti e gli ex dipendenti di Credit Agricole Italia hanno vestito le magliette con la scritta “Volontari di valore” e messo a disposizione il proprio tempo per sistemare i prodotti sulle scaffalature.

“Per noi è motivo d’orgoglio poter supportare le famiglie che hanno bisogno – spiega il direttore regionale Piacenza Lombardia Sud di Credit Agricole Italia, Giacomo Ferrini – e lo facciamo con una campagna che vuole fornire una risposta a un bisogno delle persone e della comunità. L’impegno della banca e la generosità dei volontari, componenti del nostro Cral e colleghi, testimoniano quanto sia importante il ruolo e il contributo di ognuno per agire tutti insieme a vantaggio di chi ha bisogno”.

L’iniziativa è stata salutata con soddisfazione dall’assessore Nicoletta Corvi: “L’Emporio è come una famiglia – spiega – ed è anche una realtà aperta che si pone in un’ottica di accoglienza verso tutti”.

La dimostrazione sta nella storia della struttura: “L’esperienza dell’Emporio nasce nel 2019 per sostenere e aiutare le famiglie in difficoltà non con un servizio assistenzialistico – precisa il direttore di Caritas Piacenza, Mario Idda – ma attraverso un aiuto che mira a far tornare autonome le persone. Non è solo un supermercato, ma qualcosa di più: abbiamo gli sportelli di ricerca attiva del lavoro e quelli per sostenere le famiglie”.