“Scappato per sopravvivere”: in 50 ai colloqui di lavoro all’Emporio Solidale

A 23 anni ha lasciato Capo Verde per trovare una vita migliore. Dopo aver attraversato l’Europa, nel 2018 è arrivato in Italia e 4 anni fa a Piacenza. E’ uno dei 50 cittadini accolti presso l’Emporio Solidale di Piacenza dove i collaboratori di Randstad hanno svolto colloqui di lavoro per aiutare chi ne ha bisogno a riprendere in mano la propria vita e viaggiare verso l’autonomia economica. Randstad si è offerta di creare un vero e proprio percorso formativo per dare modo agli utenti, segnalati dai centri di ascolto del territorio, di integrarsi trovando un’occupazione. Emporio Solidale, sostenuto da sempre da Fondazione di Piacenza e Vigevano non è più solo punto di riferimento che offre prodotti alimentari alle famiglie bisognose, ma è sempre di più spazio di aggregazione e di aiuto lavorativo concreto.