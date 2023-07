Buon compleanno Emporio solidale, 4 anni di servizi rivolti alle famiglie bisognose

Quattro anni di Emporio solidale a Piacenza. “Abbiamo scelto di festeggiare il nostro compleanno insieme a tutta la comunità, la stessa comunità che collabora con volontari e aziende per offrire sostegno alle famiglie in temporanea difficoltà economica”. Sono le parole dell’operatrice Lidia Frazzei che già da questa mattina insieme a decine di volontari ha aperto le porte dell’Emporio alla cittadinanza presentando iniziative, progetti e mettendo a disposizione un laboratorio creativo dedicato ai bambini dai tre ai dieci anni: a loro il compito di disegnare l’estate dei propri sogni.

Difficile categorizzare l’Emporio solidale, il progetto nato grazie alla sinergia tra Comune, Fondazione di Piacenza e Vigevano e Caritas è riuscito a crescere tessendo una rete di rapporti e attività capaci di toccare diversi argomenti. “L’emporio è un supermercato speciale nel quale non circola denaro e dove vengono messi a disposizione prodotti alle famiglie bisognose, ma non solo – spiega Frazzei -, offriamo tanti altri servizi: l’orientamento e la ricerca attiva del lavoro, il supporto psicologico, il sostegno ai compiti scolastici dei bambini e le attività laboratoriali per tutte le età, ideate e realizzate con l’intento di far vivere l’Emporio a più persone possibili”.

“In questo periodo stiamo raccogliendo materiale di cancelleria – continua Frazzei -, biro, quaderni, zaini, astucci, matite, pastelli e pennarelli che una volta raccolti verranno destinati alle famiglie in vista del prossimo anno scolastico”. Attualmente sono 135 i nuclei famigliari presi a carico dall’Emporio: “Sono 700 persone che cerchiamo di aiutare attraverso diversi servizi e attività rese possibili grazie al contributo di tutti quei soggetti, cittadini, enti e aziende che hanno deciso di abbracciare insieme a noi la solidarietà”. “L’esperienza di volontariato in Emporio è unica – afferma Gabriella Badenchini -. Una scelta che mi ha fatto cresce a livello umano. Qui si respira grande entusiasmo e tutti i servizi proposti vengono portati avanti con il cuore”.