Ore di lavoro trasformate in volontariato all’Emporio: “Esperienza straordinaria “

La solidarietà passa anche attraverso la sensibilità delle aziende. Due ore al mese di permessi retribuiti durante l’orario di lavoro sono state riconosciute da Amada Engineering Europe, ai propri dipendenti per svolgere attività di volontariato presso l’Emporio Solidale di Piacenza. Un’iniziativa che la ditta di Pontenure ha definito in collaborazione con Csv Emilia. La collaborazione è iniziata a dicembre 2022 e, ad oggi, hanno aderito al progetto 25 dipendenti, per un totale di 232 ore svolte.

IL SERVIZIO DI MARZIA FOLETTI