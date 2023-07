Debiti, all’Emporio solidale arriva un consulente. Cinque casi analizzati finora

Perdere il lavoro, accumulare debiti, avere beni pignorati. Eventi che spesso provocano ripercussioni sulla propria famiglia e un senso di vergogna per chi si trova ad affrontare una situazione di indebitamento. Per aiutare le persone ad analizzare la posizione finanziaria, all’Emporio solidale di Piacenza da alcuni mesi è arrivato un consulente. Si tratta di Gianfranco Stauder, ex direttore commerciale di una società informatica e volontario Caritas. Una trentina le richieste di aiuto, cinque quelle analizzate finora. Alla base, in genere, c’è la perdita del posto di lavoro. Il progetto è finanziato da Acli con i fondi del cinque per mille.

IL SERVIZIO DI NICOLETTA MARENGHI