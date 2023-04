“Con l’avanzo di bilancio acquisire pezzi di Pertite”. Ok in consiglio comunale

Conviene al Comune, e alla città, acquisire dai militari la Pertite nella sua interezza, sobbarcandosi l’ingente onere della manutenzione e custodia in sicurezza dei 270mila mq dell’ex polveriera tra via I Maggio e via Emilia Pavese? No, secondo la maggioranza che preferisce puntare a una “presa in carico, eventualmente anche progressiva per porzioni successive”, individuando “soluzioni economicamente sostenibili”, in base alle quali “mettere in atto azioni e progettazioni per rendere disponibile ai cittadini in tempi brevi almeno una parte dell’area come parco urbano/bosco in città”, azioni finanziate con parte dell’avanzo di bilancio 2022. Sono i punti salienti dell’ordine del giorno (odg) presentato da Caterina Pagani (Pc oltre) e approvato ieri in consiglio comunale durante l’esame del conto consuntivo 2022 che contiene la cifra record per un avanzo di gestione pari a 18 milioni, utilizzabili per spese di investimento.

Odg votato all’unanimità, con la maggioranza che lo ha ritenuto alternativo a quello sullo stesso argomento scritto da ApP che invece, con i soli voti dell’opposizione, non è passato. Chiedeva di “accantonare”, dall’avanzo, “le risorse necessarie per definire con le autorità militari l’accordo per la copertura dei costi (stimati 1-1,5 milioni, ndr) per lo spostamento della pista prova carri armati, onde eliminare l’ultimo ostacolo alla cessione dell’ex Pertite al Comune”.