Le leggende del rock protagoniste di “cARTElloni”. Visite guidate nei weekend

I brani che hanno scritto la storia del rock mondiale trasformati in opere affisse su cartelloni per una mostra itinerante fruibile da tutti i cittadini.

Terza edizione per “cARTElloni, l’iniziativa ideata dall’associazione “Diciottotrenta” e sostenuta dal Comune con il bando “Piacenza 2030”.

Grazie al Qr code sarà possibile avere informazioni relative all’artista che ha realizzato l’opera e alla canzone che ha rappresentato. Sessantasettei cartelloni esposti al di fuori del centro storico.

Nei weekend 29 e 30 aprile, 6 e 7 maggio sono previste visite guidate alle 11 e alle 16 partendo da via Dante 73 oppure dal centro commerciale Farnesiana.

Un evento finale in collaborazione con L’Associazione Made In Rock è in programma il 12-13 e 14 Maggio alla Faggiola (Gariga) dove verranno esposti poster di concerti, band ed eventi storici che hanno coinvolto i protagonisti del genere musicale.

A illustrare i dettagli del progetto, sono intervenuti l’assessore alle Politiche Giovanili Francesco Brianzi e Aurora Soresi, responsabile della comunicazione dell’associazione “Diciottotrenta”.