Giro dei fari nella terra dei vichinghi con “Viaggiatori d’emozioni”. Su Telelibertà

Il fascino della “terra dei Vichinghi” incredibilmente baciata dal sole, i capolavori gotici e le scogliere mozzafiato lungo lo splendido “giro dei fari”. Europa protagonista nella puntata di questa sera di “Viaggiatori d’emozioni”, in onda alle ore 21 su Telelibertà.

Terzo appuntamento con questa nuova serie di documentari, un viaggio in quattro puntate (ogni sabato alla stessa ora, curata da “Obiettivo foto e video I Gechi” operativo su Facebook grazie a Elisabetta Premoli, Rodolfo Villaggi e Luigi Ziotti), con protagonisti Paolo Mazzoni, fotoamatore di San Giorgio Piacentino, e la moglie Liliana Massari che ci racconteranno le loro avventure in giro per il mondo con bellissime immagini e musiche suggestive.

“Questa volta il nostro viaggio comincerà in Islanda – ha raccontato Mazzoni – nel mese di settembre, non vedremo le solite pulci di mare o l’aurora boreale, invece parecchi giorni di sole, cosa abbastanza inconsueta da quelle parti. In seguito ci sposteremo tra Normandia e Bretagna per il classico “giro dei fari”, lì abbiamo seguito tutta la costa per ritrarre un paesaggio che merita veramente di essere visto”.