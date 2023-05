Ultimo episodio per “Viaggiatori d’emozioni”: avventure da San Giorgio a Matera

Da San Giorgio Piacentino alle Langhe per poi addentrarsi nel fascino di Matera: sarà un vero viaggio in giro per l’Italia quello che ci farà vivere la puntata di questa sera di “Viaggiatori d’emozioni”, in onda alle ore 21 su Telelibertà. Quarto e ultimo appuntamento per questa nuova serie di documentari, curati da “Obiettivo foto e video I Gechi” (operativo su Facebook grazie a Elisabetta Premoli, Rodolfo Villaggi e Luigi Ziotti), con protagonisti Paolo Mazzoni, fotoamatore di San Giorgio Piacentino, e la moglie Liliana Massari che hanno raccontato le loro avventure in giro per il mondo con bellissime immagini e musiche suggestive. La chiusura perfetta non poteva che essere a “casa”, la puntata partirà infatti alla scoperta del Castello di Montanaro a San Giorgio Piacentino, quindi Isola Dovarese, paese del Cremonese celebre per il Palio delle Contrade e l’onda di Calatrava. Vedremo in seguito le Langhe tra ottobre e novembre, le colline che fanno da cornice ad Alba e, infine, la Murgia, caratterizzata da paesaggi mozzafiato che offrono racconti di storia e panorami incredibili come quelli di Matera, con i suoi caratteristici Sassi.

