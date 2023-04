I colori del subcontinente indiano, questa sera alle 21 con “Viaggiatori d’emozioni”

Il fascino del subcontinente indiano con i suoi colori, le emozioni e una tradizione millenaria sarà il piatto forte della puntata di questa sera di “Viaggiatori d’emozioni”, in onda alle ore 21 su Telelibertà. Secondo appuntamento con questa nuova serie di documentari, un viaggio in quattro puntate (ogni sabato alla stessa ora, curata da “Obiettivo foto e video I Gechi” operativo su Facebook grazie a Elisabetta Premoli, Rodolfo Villaggi e Luigi Ziotti), con protagonisti Paolo Mazzoni, fotoamatore di San Giorgio Piacentino, e la moglie Liliana Massari che ci racconteranno le loro avventure in giro per il mondo con bellissime immagini e musiche suggestive.

“Questa volta andremo in India – ha spiegato Mazzoni – dove vedremo la fiera più grande del mondo in cui ogni anno un milione e mezzo di persone arrivano in questa cittadina chiamata Pushkar, con migliaia di cammelli messi in vendita. Poi racconteremo un pellegrinaggio, di quelli che fanno gli indiani sul fiume, io e mia moglie eravamo gli unici turisti in mezzo a 70mila autoctoni, tutti volevano farci le foto per sapere da dove arrivavamo. Infine vedremo il Rajastan con le sue città colorate e il deserto fino ai confini con il Pakistan”.