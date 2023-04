Su Telelibertà debutta “Viaggiatori d’emozioni” tra mete da scoprire e solidarietà

Paolo Mazzoni e Liliana Massari inaugurano sabato 15 aprile il format “Viaggiatori d’emozioni”, in onda alle ore 21 su Telelibertà. La nuova serie di documentari è un viaggio in quattro puntate (ogni sabato alla stessa ora, curata da “Obiettivo foto e video I Gechi” operativo su Facebook (amministratori Elisabetta Premoli, Rodolfo Villaggi e Luigi Ziotti), con protagonisti due viaggiatori doc che hanno visitato tantissime nazioni tra Europa, Asia e Africa: Paolo Mazzoni, di San Giorgio Piacentino, è un fotoamatore con una grande passione per i viaggi e ha avuto la fortuna di visitare molti paesi, dall’America all’Estremo Oriente. Insieme alla moglie Liliana Massari, coordinatrice dei viaggi, scelgono le mete e gli itinerari per esplorare sia zone lontane sia luoghi vicini. In questa prima serata Paolo e Liliana presenteranno alcuni video di viaggio che, a partire dalla passione per Venezia, si sposteranno poi addirittura in Etiopia a consegnare 200 quaderni, 100 matite e 50 biro per aiutare i bambini di una scuola molto disastrata. Si passerà poi a Rapa Nui, per ritornare poi in Italia dove Paolo ha seguito la rinomata artista piacentina Marisa Montesissa.

