“Storie, viaggi e natura”: Israele e Giappone con Paolo Mazzoni e Liliana Massari

Torna questa sera “Storie, viaggi e natura”, la serie di documentari realizzati dal gruppo “Obiettivo foto e video – I Gechi”. La terza puntata, intitolata “Grandi viaggiatori” e curata da Paolo Mazzoni e Liliana Massari, attraversa il globo per arrivare in Giappone, passando prima per Gerusalemme, la città santa più importante per le religioni monoteiste. E’ un luogo che travolge di emozioni forti ed indimenticabili. Iniziando dal Yad Vashem, museo dell’Olocausto, memoriale per gli ebrei uccisi durante la seconda guerra mondiale. Particolarmente toccante è lo spazio commemorativo dedicato ai bambini, illuminato da un milione e mezzo di riflessi di poche flebili candele e con in sottofondo i loro nomi. Il viaggio prosegue nella Via crucis e al Santo Sepolcro, il luogo più sacro della cristianità. E poi il muro del pianto, con centinaia di ebrei immersi nella preghiera.

Da Israele al Giappone. Prima tappa Osaka, grande città portuale e considerata la “cucina del Paese”. Nel suo famoso mercato del pesce si può trovare anche il pesce palla, velenosissimo ma ricercatissimo. Lo skyline della città è caratterizzato da una architettura moderna, dove molti professionisti di fama internazionale si sono cimentati in grandi opere di forte impatto.

Da Osaka a Tokyo, una metropoli immensa che si suddivide in molti quartieri, ognuno con il suo carattere unico: da quello per gli appassionati di manga, videogiochi ed elettronica a quello dei templi, musei e palazzi imperiali fino a quelli commerciali con l’incrocio più trafficato al mondo: Shibuya. A Tokyo tutto sembra essere progettato nei minimi particolari, dai quartieri gremiti di grattacieli, agli angoli più tranquilli. È una città che non dorme mai, dove i colori sgargianti delle insegne al neon si mescolano ai simboli della tradizione. Tokyo è una città che stupisce ad ogni angolo.