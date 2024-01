“Storie, viaggi e natura”: stasera Telelibertà vi porta in val d’Arda, Brasile Scozia

La curiosità e il desiderio di viaggiare per vedere cose nuove sono il tema della seconda puntata di “Storie, viaggi e natura”, la serie di documentari realizzati dal gruppo “Obiettivo foto e video – I Gechi”. Quattro puntate che, partendo dalle valli piacentine, per altrettanti sabati porta i piacentini in giro per il mondo per vivere sensazioni di natura ed emozioni.

“Il viaggio non deve necessariamente essere lunghissimo – spiegano Elisabetta Premoli e Rodolfo Villaggi, gli autori della puntata in onda questa sera su Telelibertà alle 20.30 – Ovunque c’è qualcosa di nuovo da scoprire. Basta guardarsi attorno con curiosità ed attenzione ed anche nei luoghi che pensiamo di conoscere benissimo possiamo scoprire cose nuove”. E così la prima trasferta porta a poche decine di chilometri da Piacenza, per gustare “Le stagioni dell’alta val d’Arda” con tante cose interessanti da scoprire ed osservare nelle diverse stagioni: splendide fioriture di orchidee selvatiche, anfibi che si riproducono nelle pozze laterali del torrente, gamberi di fiume nascosti tra le rocce sommerse.

Con “Emozioni dal Brasile” Elisabetta e Rodolfo si spostano in un altro continente per attraversare il Brasile dall’estremo nord fino al confine sud con l’Argentina, con tappe lungo il Rio delle Amazzoni e a Salvador de Bahia, attraverso meraviglie naturali e città coloniali, fiumi, cascate, savane e foreste, con popolazioni che sembrano vivere in epoche diverse.

L’ultimo video della puntata porta in “Scozia”, un paese che coniuga aspetti naturalistici e stili di vita: splendidi paesaggi con isole e fiordi ricchi di colonie di uccelli marini; borghi e castelli; l’isola di Iona con un monastero del 563 d.C., e poi Edimburgo, che accoglie i viaggiatori con una splendida giornata di sole.