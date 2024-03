“C’è bisogno di rallentare”: la vita di una famiglia scandita dal ritmo della natura

Il cinguettio degli uccelli, il profumo della natura che si risveglia: si respira una sensazione di pace sulle colline dove ha scelto di vivere una famiglia originaria della Val di Susa. Da diversi anni, Elisa e Vincenzo si sono innamorati del territorio piacentino, in particolare di un ex maneggio dove si stanno impegnando per creare un’azienda agricola. Con loro tre figli dai 3 ai 16 anni e poi tanti animali: cani, gatti, oche, galline, capre e pecore, api e campi da coltivare. Una vita scandita dai ritmi della natura con l’obiettivo dell’autosufficienza alimentare.

“Viviamo in una società sempre di corsa, c’è bisogno di rallentare” spiega Elisa Trombàli nel bosco vicino a casa dove, insieme ai figli, trascorre il tempo libero. Tanti oggetti sono creati da loro con passione e dedizione. In casa non ci sono tv né riscaldamento a gas, internet sì, per restare al passo con i tempi. Il congelatore non si usa, d’inverno il frigo non serve e viene staccato perchè le temperature basse consentono la conservazione degli alimenti, il calore è quello della stufa a legna.

“Stiamo cercando di capire quali sono le coltivazioni più adatte per questi terreni – spiega Vincenzo Vottero -. Il sogno è quello di vedere un giorno figli e nipoti qui con noi, ma se vorranno fare altre scelte noi saremo sempre qui ad aspettarli”. Per il futuro si dicono pronti ad accogliere volontari che vorranno dare una mano in cambio di vitto e alloggio. Nel frattempo è pronto l’impasto della pizza preparata da Rebecca, la figlia più grande che ama cucinare e stare all’aria aperta con gli animali e in quei luoghi vorrebbe gestire una struttura ricettiva.

IL SERVIZIO DI NICOLETTA MARENGHI