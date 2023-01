Le prime fioriture invernali: a spasso tra i colori di elleboro, bucaneve e nocciolo

Siamo ancora in pieno inverno, ma già adesso, alla fine di gennaio, le prime fioriture ci annunciano che la primavera non è lontana. Nel sottobosco i bucaneve sono già in piena fioritura, é una pianta erbacea perenne, che fiorisce tra fine gennaio ed inizi di febbraio, per questo motivo è anche un simbolo della festa della Candelora che si tiene proprio il due di Febbraio. La pianta è dotata di un bulbo che ogni anno produce foglie e fiori.

Altro vegetale estremamente precoce è l’elleboro che troviamo spesso, già in pieno inverno, nelle zone ricche di umidità, nelle vicinanze di torrenti e pozze. Nel nostro territorio abbiamo fondamentalmente due varietà di elleboro: l’elleboro verde e l’elleboro fetido, ambedue sono tossiche ed irritanti in ogni loro parte e vanno quindi maneggiate con attenzione.

Anche il nocciolo è già in fiore, le sue infiorescenze sono una delle principali risorse per le api a inizio stagione.

IL VIDEO REALIZZATO DA RODOLFO VILLAGGI ED ELISABETTA PREMOLI: