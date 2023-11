L’eccidio di Strà raccontato da Luca Pandelli, studente “con il pallino della storia”

Si chiama l’Eccidio di Strà un documentario di 20 minuti realizzato dal giovane Luca Pandelli, ventenne studente universitario con il “pallino” per la storia. Il giovane, residente a San NIcolò la cui famiglia è originaria di Alta Val Tidone, ha ricostruito i terribili fatti che il 30 luglio del 1944 sono passati alla storia come il massacro di Strà, con vittime nove civili inermi. Un episodio buio, esempio del tributo di sangue pagato dai civili innocenti durante la guerra civile che in quegli anni dilaniò l’Italia. Realizzato grazie al contubuto del Comune di Alta Val Tidone il documentario ripercorre, documenti storici alla mano, quei fatti con un’unica certezza: a 79 anni di distanza una verità condivisa non esiste “A tanti anni – dice il giovane studente universitario – una verità condivisa non esiste e ancora oggi questo episodio è parecchio divisivo”. Il documentario sarà visibile sul canale youtube di Luca Pandelli.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’