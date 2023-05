Ex Pertite, assessore Fantini: “Servono 50-60 milioni di euro per recuperare l’area”

“Occorrono tra i 50 e i 60 milioni di euro per abbattere e smaltire capannoni e casermette che occupano 30mila metri quadrati all’interno dell’area della Pertite”. L’ha comunicato l’assessore all’Urbanistica Adriana Fantini durante l’ultima seduta del consiglio comunale di Piacenza. “E’ il de profundis sulla Pertite” la risposta dell’ex sindaco Patrizia Barbieri in aula in rappresentanza della civica di centrodestra.

Una quantificazione riferita, ha fatto sapere Fantini, dal più alto in grado dei militari presenti, quel generale Michele Giovanni Caccamo che dirige la task force per la valorizzazione degli immobili della Difesa. E se fino a ieri uno dei principali ostacoli per sbloccare l’acquisizione della Pertite da parte del Comune pareva il costo di 1,5 milioni per realizzare in altra sede la pista prove carri armati tuttora utilizzata nell’area tra via I Maggio e via Emilia Pavese, ben si comprende l’impatto scoraggiante di un onere di tale portata: 50-60 milioni suonano da pietra tombale sul progetto di parco da decenni accarezzato.

“Ci sono ampie porzioni edificate in pessimo stato di conservazione, l’amianto sui tetti”, ha premesso l’assessora come a stoppare chi pensasse a ipotesi di recupero dell’esistente. “Attualmente quelle situazioni di grande degrado non sono problematiche è solo perché c’è il presidio dei militari che impediscono ingressi abusivi – ha proseguito Fantini -. Il problema non è il milione e mezzo per la pista carri, ma il fatto che se dovesse venire meno il presidio dei militari il Comune non potrebbe farsi carico di quell’onere”.