“To Maria Callas”: Leo Nucci incanta la Sala dei Teatini nel ricordo della Divina

Serata magica e piena di emozioni alla Sala dei Teatini di Piacenza per il doppio omaggio alla soprano greco-statunitense Maria Callas promosso da Fondazione Teatri Piacenza. L’evento intitolato “To Maria Callas” è stato arricchito da un concerto del celebre baritono Leo Nucci, insignito del Premio Internazionale Maria Callas nel 2022, assieme alla presenza di Paolo Marcarini al pianoforte, del soprano Elisa Maffi e di Marco Righi al violoncello con in programma alcuni celebri brani di Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Gaetano Donizetti e Vincenzo Bellini: un repertorio amato da Maria Callas, tra cui spicca “Casta Diva”, l’aria legata per sempre a una delle più grandi interpreti liriche di ogni tempo.

Prima del concerto la giornalista di “Libertà” e scrittrice Eleonora Bagarotti ha presentato il libro “100 anni di Maria Callas nei ricordi di chi l’ha conosciuta”, un progetto che ripercorre le tappe biografiche salienti dell’artista.

LE FOTO DI MAURO DEL PAPA