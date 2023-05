“Scarpette rosse”: stasera su Telelibertà “Colombiana”, film co-prodotto da Besson

Questa sera alle 20.30 “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema, propone un titolo che si muove tra dramma e action: “Colombiana”, uscito nel 2011 per la regia di Olivier Megaton, è scritto e co-prodotto da Luc Besson. Non a caso la sua protagonista, come in tanti film di Besson è una ragazza: Cataleya Restrepo, interpretata da Zoe Saldana, diventa una killer dopo aver assistito alla morte di tutta la sua famiglia per mano della malavita di Bogotà.

