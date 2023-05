Software su misura, Industriando questa sera racconta la crescita di Intesi

Questa sera la trasmissione “Industriando” racconterà Intesi, la software house con sede a Niviano di Rivergaro che progetta programmi informatici su misura per le aziende. Attraverso i prodotti di Intesi (i cosiddetti software ERP e MES) le imprese metalmeccaniche possono organizzare in maniera efficiente la produzione, inserendo i dati a disposizione e ricevendo dall’applicativo rapporti puntuali e una ottimizzazione degli ordini ai singoli reparti.

La storia di Intesi come entità indipendente risale al 2010, ma l’azienda affonda radici profonde nel tessuto industriale piacentino: è presente sin dal 1994 nel mercato dei software e i suoi fondatori arrivano dal mondo delle macchine utensili.

“Ciò che ci contraddistingue è lo sviluppo di soluzioni altamente personalizzate sulle singole aziende”, spiegherà in puntata l’amministratore delegato Maurizio Muzio. “Non abbiamo prodotti standard ma li cuciamo addosso ai clienti. Ce lo possiamo permettere grazie alla nostra grande esperienza nel settore della macchina utensile piacentina: io cominciai in quell’ambito a metà degli anni ’70 e solo successivamente sono passato al software”. Come spiega anche il presidente Cesare Schiavi: “La nostra azienda è in espansione, grazie all’introduzione di nuovi collaboratori giovanissimi e l’implementazione di nuovi moduli nei nostri software”.

L’appuntamento è per stasera alle 20.05 su Telelibertà. La puntata, come tutte le altre già andate in onda, è sempre visibile sul portale on-demand di Telelibertà, all’indirizzo “www.teleliberta.tv”.