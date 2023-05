Bellocchio a Cannes: gli incassi di “Rapito” devoluti agli alluvionati in Romagna

Il film di Marco Bellocchio, “Rapito”, aiuta gli alluvionati: i produttori devolveranno alla regione Emilia Romagna la propria quota d’incasso del primo giorno di distribuzione in tutte le sale italiane per l’emergenza attuale.

La giornata tanto attesa alla 76° edizione del Festival di Cannes inizia con parole importanti del regista piacentino -“grande vicinanza a tutti i territori colpiti”. Pensieri che provengono anche dai produttori Simone Gattoni, Beppe Caschetto e da una parte del cast, originari di Ravenna e delle zone più colpite.

Un’affollatissima e partecipe conferenza stampa quella di questa mattina, che ha contribuito a far crescere l’emozione per la prima mondiale di questa sera, dove il film è in concorso per la Palma d’Oro 2023 e uscirà in tutti i cinema italiani da giovedì 25 maggio.

“Rapito” è incentrato sulla storia di Edgardo Mortara, il bambino ebreo che nel 1858 fu strappato alla sua famiglia di origine per essere allevato da cattolico sotto la custodia di Papa Pio IX, suscitando un caso internazionale.