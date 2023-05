Con Cinema per la Scuola gli studenti riflettono sul ruolo delle donne nei conflitti

Il liceo Colombini e la primaria di Lugagnano con il progetto Cinema per la Scuola ragionano sul ruolo delle donne nei conflitti. Con “La storia siamo noi? Le donne e i conflitti”, finanziato da Mic e MiM le due scuole hanno lavorato sulla storia recente e contemporanea analizzando il ruolo delle donne dentro lo spazio dei conflitti, quello bellico in primis. Con metodi diversi a seconda del target, i percorsi hanno cercato una risposta a questa domanda, riflettendo su come il cinema potesse accompagnare con la sua storia e con le sue immagini in un cammino che guarda alle donne come attori, non come comparse, ma come protagoniste della storia. Se al Colombini si è ragionato attraverso visioni, analisi, visite guidate, la quarta primaria di Vernasca è entrata subito nel vivo con la produzione di un audiovisivo.

