Opere liriche cantate dai bambini per le vie del centro, con “A spasso con le arie”

E’ possibile passeggiare per le vie del centro e ascoltare opere liriche, magari cantate da un folto gruppo di bambini? Questa mattina era possibile, con ill progetto-spettacolo “A spasso con le arie”, che grazie all’esibizione itinerante degli alunni della primaria Due Giugno, diretti dal maestro Corrado Casati e accompagnati da alcuni musicisti di Mikrokosmos, ha portato l’opera nel cuore della città e in luoghi particolarmente significativi per la loro valenza artistica, culturale e sociale.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà