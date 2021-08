Cantante positiva al tampone: il coro del Municipale sfrattato da Rimini

Una parte del coro del Teatro Municipale di Piacenza diretto dal maestro Corrado Casati e presieduto da Luisa Straboli era partita martedì scorso in pullman alla volta della Romagna per iniziare le prove dell’”Aroldo” di Verdi. Approdati al Teatro Galli di Rimini, ente capofila della coproduzione che vede impegnati l’Alighieri di Ravenna, il Pavarotti di Modena e il Municipale di Piacenza, il tampone antigenico ai cantanti ha evidenziato un caso di Covid e la sessione è stata annullata. Stessa sorte per le prove di ieri; in forse quelle di oggi, nell’attesa di un test molecolare che tarda ad arrivare. Gli artisti non hanno potuto far altro che tornare a casa, mentre la cantante positiva è in isolamento a Rimini; tutti aspettano che si sblocchi la situazione, con qualche comprensibile malumore.

