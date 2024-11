Municipale, “La Vestale” chiude la stagione d’opera venerdì 22 e domenica 24

Sarà la tragedia lirica in tre atti “La Vestale” di Gaspare Spontini a chiudere la stagione d’opera 2023/2024 del Teatro Municipale di Piacenza, venerdì 22 novembre alle 20.00 e domenica 24 novembre alle 15.30.

L’opera, assente dal Teatro Municipale dal 1980, va in scena in una nuova produzione che unisce Fondazione Pergolesi Spontini, Fondazione Teatri di Piacenza, Fondazione Teatro Verdi di Pisa e Fondazione Ravenna Manifestazioni.

“La Vestale” di Spontini, opera di rara esecuzione dopo il revival conosciuto grazie alla mitica interpretazione di Maria Callas e Franco Corelli al Teatro alla Scala nel 1954, con la regia di Luchino Visconti, torna a vivere per celebrare i 250 anni della nascita del grande musicista marchigiano, compositore di imperatori e re, a Parigi con Napoleone e a Berlino con Federico Guglielmo III di Prussia.

La tragédie-lyrique in tre atti, composta da Spontini su libretto in lingua francese di Victor-Joseph-Étienne de Jouy, conclude la stagione in attesa dell’inaugurazione del nuovo cartellone a dicembre con “Madama Butterfly” di Puccini.

La direzione musicale è affidata ad Alessandro Benigni, alla guida dell’orchestra La Corelli. Regia, scene e costumi sono firmati da Gianluca Falaschi, con le coreografie di Luca Silvestrini e le luci di Emanuele Agliati. Il Coro del Teatro Municipale di Piacenza è preparato da Corrado Casati.

Protagonista nel ruolo di Julia, la giovane vestale innamorata, è Carmela Remigio, recentemente applaudita al Municipale come Anna Bolena, affiancata dal baritono Bruno Taddia nella parte del generale Licinius e da Joseph Dahdah (Cinna), Daniela Pini (Grande Vestale), Adriano Gramigni (Gran Pontefice) e Massimo Pagano nella doppia veste di capo degli Aruspici e di console.