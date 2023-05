“Tutti per un giardino”. Sara Soresi (FdI): “Ennesima inopportunità politica”

L’invito era di essere “Tutti per un giardino”, ma è scoppiata la polemica. Nel mirino finisce la festa organizzata dall’associazione Quartiere Roma ai giardini Margherita fra venerdì e sabato con la presenza di diversi stand enogastronomici: fra questi anche la Luppoleria, locale di quartiere che fra i soci titolari, oltre a Mario Coppellotti, conta anche Sibilla Brusamonti, consigliera comunale della lista civica per Katia Tarasconi. Questo doppio ruolo finisce sotto tiro della consigliera di Fratelli d’Italia Sara Soresi che, in un post su Facebook, parla di “inopportunità politica”: “Vedo la pubblicità dell’evento “Tutti per un giardino” e nella foto noto la presenza, oltre che degli assessori, anche di una consigliera comunale (Sibilla Brusamonti, ndc). Mi domando come mai e poi scopro che è proprietaria del locale che esibirà gli stand durante l’evento – scrive Soresi – non ho nulla contro la Luppoleria o l’evento in questione: mi dispiace però anche che per l’ennesima volta non si capisca l’inopportunità politica di certe scelte”.

Ma non è finita qui: “Ho visto la delibera di collaborazione – conclude la consigliera – il Comune non ci mette materialmente soldi anche se comunque riduce la somma dovuta a titolo di occupazione di suolo pubblico”. Non si è fatta troppo attendere la risposta dell’associazione Quartiere Roma: “Il quartiere ha sempre collaborato con la Luppoleria – spiega il presidente Antonio Resmini – Sibilla Brusamonti rappresenta un locale che è sempre presente alle iniziative del quartiere. L’associazione è libera di invitare chi vuole ed è ovvio che si cerchi di facilitare chi opera all’interno del quartiere, soprattutto se si tratta di professionisti. Fra l’altri noi siamo agevolati come lo sono gli organizzatori di tante altre iniziative: la recente Festa di primavera ha potuto avvantaggiarsi della stessa riduzione”.

Decisamente dispiaciuta per la polemica si dice anche Brusamonti: “Non mi sarei mai aspettata una cosa del genere – ammette – come Luppoleria abbiamo sempre collaborato con tutti senza problemi: ricordo che anche con il sindaco Barbieri ci eravamo trovati bene perché tutti riconoscevano il nostro impegno per la zona”.

L’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SU LIBERTA’