In consiglio un minuto di silenzio per Berlusconi. Cugini lascia l’aula

Minuto di silenzio oggi in consiglio comunale a Piacenza per ricordare la scomparsa di Silvio Berlusconi. “Un uomo che ha segnato la storia del nostro Paese” ha detto la presidente Paola Gazzolo.

Tutti gli esponenti dell’aula di palazzo Mercanti hanno partecipato al momento di cordoglio, fatta eccezione per Stefano Cugini, capogruppo di ApP, che ha protestato contro Gazzolo: “La presidente avrebbe dovuto coinvolgerci prima, e non trattarci come scolaretti. Ho il massimo rispetto di Berlusconi, ma il politico per me è stato una sciagura”.