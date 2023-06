Bonus affitto, su 2.313 domande solo 1.019 famiglie piacentine riceveranno aiuti

A Piacenza su 2.313 domande riceveranno aiuti solo 1.019 famiglie. Per il sindacato inquilini e assegnatari casa della Cgil il rischio è quello della marginalità sociale. E’ polemica sulle 440 domande respinte. Secondo Luciano Badiini del Sunia Cgil di Piacenza “da un’analisi che abbiamo fatto come Sunia, di queste oltre 400 domande respinte circa 165 avrebbero, a nostro avviso, diritto ad entrare in graduatoria. Il punto è semplice: il Comune di Piacenza inserì tra i documenti necessari per presentare la domanda, una clausola negativa, ossia una dichiarazione del padrone di casa del tutto inutile e che a nostro avviso ha precluso queste domande”.

Tanti, in ogni modo, i nuclei famigliari esclusi. “La proposta che facciamo al Comune di Piacenza è quella di intervenire direttamente su coloro che sono stati ammessi in graduatoria, ma non riceveranno un euro. E’ evidente che si tratta di famiglie che hanno bisogno un aiuto per pagare l’affitto di casa – spiega Badiini – venire incontro a queste famiglie riduce i rischi di una morosità incolpevole che provoca una “reazione a catena” che può spingere intere famiglie ai margini della società”.

Ed è già tempo del nuovo bando affitti 2023 che nei giorni scorsi, grazie a un incontro tra Regione Emilia-Romagna e sindacati inquilini, tra cui Sunia, è stato definito. Dall’incontro tra Regione e sindacati inquilini la notizia positiva è questa: la Regione ha aumentato la capacità del bando: ai 2 milioni già decisi ne sono stati aggiunti altri 7 per un totale del bando regionale contributi affitti 2023 di 9 milioni di euro. La suddivisione su base provinciale verrà resa nota tra settembre e ottobre prossimi mentre spetterà all’Assemblea regionale convocata ai primi di luglio ratificare lo schema del bando che potrebbe dare respiro alle numerose famiglie piacentine in difficoltà sul tema casa.