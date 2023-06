I concerti del Festival MusicMediale fanno il pieno tra musica e realtà virtuale

In occasione della giornata europea della Festa della Musica, che quest’anno ha come tema “Vivi la vita”, il Conservatorio ha aperto, mercoledì per tutto il giorno, i propri spazi alla cittadinanza con installazioni musicali e multimediali, concerti dedicati al repertorio del Novecento e contemporaneo, jazz, musica da camera, performance avanguardistiche, sculture sonore, realtà virtuale e arti visive in una contaminazione costante. Docenti e studenti hanno guidato il pubblico negli ascolti.

Un open day che rientra nel programma del Festival MusicMediale, organizzato dal Conservatorio Nicolini e dalla Fondazione Teatri di Piacenza, composto da più appuntamenti; come quello di martedì nello spazio esterno della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi dove si è tenuto il concerto dell’orchestra di fiati del Conservatorio, diretta da Daniele Balleello, che ha eseguito un programma di composizioni originali e trascrizioni dell’ampio repertorio del Novecento e contemporaneo con musiche di Frank Erickson, Sandro Satanassi, Aaron Copeland, Angelo Sormani, Lloyd Webber e tanti altri.

La viola, infine, è stata la protagonista di “Viola e Live Electronics”, concerto, andato in scena lunedì nel Salone del Conservatorio, con brani di Luciano Berio, Francesco Altilio, Ivan Fedele, Martino Marini e Riccardo Dapelo. Le possibilità espressive dello strumento, esaltate dall’interazione con l’elettronica, sono state esplorate in forme di danza, malinconiche contemplazioni, soluzioni polifoniche, tributi al suono newyorkese a cavallo degli anni ’80 e filosofiche meditazioni sul tempo.