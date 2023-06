Cgil, a Roma manifestazione su salute e sicurezza. Presenti anche 250 piacentini

Sono circa 250 i piacentini giunti a Roma stamattina per prendere parte alla manifestazione – organizzata dalla Cgil nazionale insieme ad altre associazioni, gruppi e singoli – in difesa del diritto alla salute delle persone e nei luoghi di lavoro e per la difesa e il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale, pubblico e universale.

A seguire, il 30 settembre, è in programma un’altra manifestazione per il lavoro, contro la precarietà, per la difesa e l’attuazione della Costituzione, contro l’autonomia differenziata e lo stravolgimento della nostra Repubblica parlamentare.