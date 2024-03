Lavoro, aumentano gli inserimenti di invalidi nelle aziende private

Crescono gli inserimenti di invalidi nel lavoro. Il bilancio del Centro per l’Impiego parla di 321 avviamenti di lavoratori disabili presso aziende private l’anno passato, rispetto ai 277 dell’anno precedente. Nello stesso periodo del ’23 sono state assunte 13 persone con disabilità nelle Pubbliche amministrazioni. Aumentano peraltro anche i posti vacanti, seppure manca il dato del ’23. Gli ultimi disponibili registrano 969 posti scoperti. Le associazioni parlano tuttavia di una lunga lista di attesa per l’inserimento. Il mercato piacentino appare piuttosto saturo. Le liste sono ferme. E non sempre si riesce ad abbinare facilmente il lavoratore alla mansione in azienda. Ma i casi virtuosi non mancano. Come alla Omr di Borgonovo e alla Telema di Quarto.