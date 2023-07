Al via “Pillole d’Arte”. Lucia Pini: “Imparare a gustare la galleria, dipinto per dipinto”

Sedici opere, sedici brevi narrazioni per descriverle, con curiosità e dettagli. Sono le Pillole d’Arte, che la Ricci Oddi ha realizzato assieme a Telelibertà per raccontare quadri e dipinti custoditi ed esposti nella galleria d’arte di via san Siro a Piacenza. Motore dell’iniziativa e conduttore delle pillole che andranno in onda su Telelibertà è il direttore della galleria stessa, Lucia Pini, che nel presentare l’iniziativa spiega il criterio di selezione dei dipinti.

“La scelta cade su quadri noti e meno noti della galleria – racconta ai microfoni dell’emittente tv–. L’intento è quello di portare il visitatore a guardare con attenzione e a soffermarsi, scegliendo proprio dipinti che magari non sono fra i più famosi”.

L’obiettivo nasce da un desiderio che Lucia Pini porta nel cuore, per unire i piacentini alla loro galleria d’arte: “C’è una cosa alla quale tengo molto e che spero di riuscire a promuovere presso la galleria – aggiunge -: l’idea che il pubblico di prossimità, soprattutto quello piacentino e dei dintorni, senta la galleria come luogo dove andare e ritornare. Questa iniziativa va proprio in quella direzione: entro, guardo un quadro, lo osservo bene, me lo assaporo, me lo gusto; e la volta successiva ne guardo un altro”.

Per farlo, per imparare a conoscere pian piano la galleria e il suo patrimonio, dipinto dopo dipinto, c’è una opportunità: un biglietto annuale che permette di entrare e uscire dalla galleria tutte le volte che si vuole.

La prima puntata di Pillole d’Arte, in onda martedì prossimo su Telelibertà, presenterà “La colazione del mattino” di Amedeo Bocchi, olio su tela dipinto nel 1919.

Pillole d’Arte è in onda su Telelibertà ogni martedì e sabato, all’interno del Tgl, a partire da martedì 4 luglio.