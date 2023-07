Pillole d’Arte, Lucia Pini presenta “La colazione del mattino” di Amedeo Bocchi

“La colazione del mattino” di Amedeo Bocchi è il titolo del primo dipinto che dà il via a Pillole d’Arte, la serie di brevi monografie su opere esposte alla Galleria d’Arte Ricci Oddi di Piacenza, e curata dal direttore Lucia Pini.

“La tela, dipinta nel 1919, rappresenta tre donne intente a fare colazione nel giardino di villa Strohl-Fern, dove Bocchi ebbe studio e abitazione dal 1915: si tratta della madre di Bocchi, Clelia, la moglie Niccolina, già sua modella e sposata proprio nel 1919, e l’amatissima figlia Bianca avuta dalla prima moglie e rimasta orfana all’età di un anno. Le tre donne sono raffigurate in primissimo piano, al tavolo della prima colazione, aperto su un giardino inondato di luce che crea un centro di irradiazione alle spalle della donna più anziana. Nessuna delle tre protagoniste guarda l’operatore, né interagisce con le altre: ognuna è assorta in una propria dimensione misteriosa, silenziosa, e forse proprio in virtù di questo, della composizione così simmetrica, regolare e del silenzio che sembra sprigionarsi da questa immagine, quella che ha una scena di vita quotidiana, una colazione all’aperto, si trasforma in una sorta di rito misterioso, sottilmente evocativo”.