“Ci sono quadri che sembrano essere stati dipinti, non solo per essere guardati, per essere visti, ma anche per essere ascoltati, come se avessero un sonoro”.

E’ con queste parole che Lucia Pini, direttore della Galleria d’Arte moderna di Piacenza Ricci Oddi, e curatrice di Pillole d’Arte in onda su Telelibertà, presente il dipinto “Ballo paesano” di Giuseppe Graziosi.

Dipinta nel 1907 portata alla biennale nel 1910, è un’opera di grandi dimensioni che trasporta all’interno di una stanza rustica dove si fa musica e si balla.

“Sentiamo il suono della fisarmonica, del clarinetto, sentiamo il rumore dei passi dei ballerini, il fruscio delle vesti e stiamo anche noi volteggiando insieme al loro al centro della stanza – prosegue Lucia Pini -. C’è un grande senso di vivacità e di energia”.

Ma c’è una persona che non partecipa di quello che sta avvenendo. Una donna anziana volge le spalle e ballerini seduta proprio in primo piano. “Per lei il tempo delle danze è finito e la vita è ormai alle spalle” conclude Pini.

Pillole d’Arte è in onda su Telelibertà ogni martedì e sabato, all’interno del Tgl, a partire da martedì 4 luglio.