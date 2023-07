Stefano Landi, 65 anni, imprenditore industriale, è il primo presidente della Camera di Commercio dell’Emilia, ente nato dalla fusione delle Camere di Commercio di Reggio Emilia, Parma e Piacenza.

Si tratta della più grande realtà del sistema camerale dell’Emilia-Romagna con 142.000 unità locali attive (157.000 quelle presenti) e collocata al sesto posto nella graduatoria nazionale delle Camere di Commercio. Sono dieci i rappresentanti piacentini nel Consiglio generale.

Già presidente della Camera di Commercio di Reggio Emilia dal 2014 al 2020 e, successivamente, Commissario straordinario dello stesso ente, Landi è stato eletto all’unanimità dai componenti il Consiglio generale, il cui insediamento – avvenuto nella sede di Parma – ha sancito la conclusione del percorso di fusione e ha dato il via al decollo della Camera di Commercio dell’Emilia, forte di un patrimonio di oltre 70 milioni di euro e di quasi 25 milioni di euro di incassi annuali.

A proposito delle prime linee di lavoro della Camera di Commercio dell’Emilia, Landi ha richiamato il sostegno alla nuova imprenditoria, la digitalizzazione delle imprese, la ricerca di nuovi partner sui mercati esteri, la sostenibilità, la valorizzazione delle risorse del territorio, le azioni di orientamento per ridurre il mismatching tra domanda e offerta di lavoro, il rafforzamento delle partecipazioni strategiche in enti ad alto impatto sullo sviluppo del territorio. “Tutto questo – ha aggiunto – all’insegna di un ulteriore efficientamento di tutti i servizi resi accessibili dalle Camere di Commercio che si sono integrate, puntando ad investimenti in tecnologie, procedure e in quell’area delle risorse umane che in questi anni ha vissuto un forte scarto tra necessità e disponibilità”.

All’insediamento del Consiglio sono intervenuti, tra gli altri, oltre all’assessore regionale Vincenzo Colla, il Prefetto di Reggio Emilia, i viceprefetti di Parma e Piacenza, il presidente della provincia di Reggio Emilia e il vicepresidente di quella di Parma.

Il Consiglio generale della Camera di Commercio dell’Emilia si riunirà nuovamente nei prossimi giorni per la nomina dei componenti della Giunta camerale.

IL CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio generale della Camera di Commercio dell’Emilia, nominato con decreto della Regione Emilia Romagna il 23 giugno scorso, è composto da 33 membri in rappresentanza delle associazioni di categoria, dei professionisti, dei consumatori e delle organizzazioni sindacali.

Ne fanno parte:

– Claudia Munari, Stefano Landi, Alberto Viappiani, Gabriele Buia, Silvia Angelo, Luigi Prospiti, Sabrina Dallagiovanna, in rappresentanza dell’industria;

– Roberto Prearo, Azio Sezzi, Paola Gallina, Barbara Piccinini, Filippo Cella per l’artigianato;

– Dario Domenichini, Francesca Lombardini, Francesca Chittolini, Vittorio Dall’Aglio, Fausto Arzani per il commercio;

– Riccardo Pilati, Cristina Marasi, Paolo Giuffredi, Daniel Negri, Alessandra Tencati per i servizi alle imprese;

– Lorenzo Catellani, Marco Orsi per l’agricoltura;

– Giovanni Rivaroli per trasporti e spedizioni;

– Loretta Losi per la cooperazione;

– Raffaele Chiappa per altri settori;

– Davide Goldoni per credito e assicurazioni;

– Claudio Franchini, Ludovica Cella per turismo;

– Luca Chierici per organizzazioni sindacali dei lavoratori;

– Luca Braggion per le associazioni di tutela dei consumatori;

– Francesco Castria per i liberi professionisti.