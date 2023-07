Stefano Perrucci nel consiglio d’amministrazione dell’orchestra Cherubini

Stefano Perrucci nel consiglio d’amministrazione della Fondazione orchestra giovanile Luigi Cherubini per il quadriennio 2023-2027. “Un incarico che accolgo con particolare orgoglio ed entusiasmo – sottolinea Perrucci – ma soprattutto con la forte volontà di valorizzare e promuovere sempre più il legame di questa straordinaria realtà artistica e culturale con il nostro territorio. L’orchestra Cherubini rappresenta un patrimonio di inestimabile valore non solo per l’altissimo profilo dei suoi musicisti, ma innanzitutto per la visione lungimirante di cui, grazie alla sensibilità, all’intuizione e alla generosa dedizione del maestro Riccardo Muti, è interprete da quasi vent’anni. Investire sul talento dei giovani, sulla loro crescita professionale e umana, è una sfida di fondamentale importanza: anche in questo senso, il percorso del maestro Muti è stato e continua ad essere luminoso ed esemplare. Ringrazio la sindaca Tarasconi per l’opportunità che mi è stata data, di cui sono onorato”.

Soddisfazione per la nomina decisa dal sindaco Katia Tarasconi anche da parte del gruppo consiliare del Partito democratico a Palazzo Mercanti. “Questa nomina – rimarca il capogruppo Pd Andrea Fossati – è il riconoscimento alla lunga e qualificata esperienza del consigliere Perrucci, la cui attenzione e competenza in materia trovano ulteriore conferma nell’impegno decennale, dal 1994 al 2004, come componente della commissione teatrale del nostro Municipale (con funzioni di programmazione delle stagioni di Prosa, Lirica, Concertistica e Balletto) e membro del Cda del Conservatorio Nicolini dal 2012 al 2019. Dalla presidenza della commissione consiliare Cultura del Comune di Piacenza tra il 2007 e il 2012, all’incarico di consigliere provinciale delegato a Cultura e Turismo tra il 2014 e il 2017, sino all’attuale mandato alla guida della commissione 1, Stefano Perrucci ha dato costante conferma, anche in ambito istituzionale, del suo amore per l’arte e la cultura, sempre in stretta connessione con la conoscenza e la promozione del territorio”.