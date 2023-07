Pillole d’Arte, Lucia Pini presenta “Piazza S. Trinità a Firenze”, di Luigi Gioli

“Famoso per i paesaggi ambientati nella maremma toscana, popolati di meravigliosi bufali dalle maestosa corna, in questo dipinto Luigi Gioli ci porta in centro a Firenze, in un luogo della modernità”.

Lucia Pini, direttore della Galleria d’Arte moderna di Piacenza Ricci Oddi, conduce la nuova puntata di Pillole d’Arte in onda su Telelibertà e dedicata a un pittore toscano strettamente legato al gruppo dei macchiaioli, “che aveva studiato legge, ma preferisce dedicarsi alla pittura ricalcando le orme di suo fratello Francesco più anziano di lui e anch’egli pittore”.

