Strage di Bologna, musicista piacentino vince un concorso con il brano Broken Streams

Arrivano nuove soddisfazioni per gli allievi del Conservatorio Nicolini. Il giovane compositore piacentino Davide Tramontano, studente dell’istituto di alta formazione musicale di via Santa Franca, sotto la guida della docente di composizione Barbara Rettagliati, ha vinto il secondo premio alla XXIX edizione del prestigioso “Concorso Internazionale 2 Agosto” con il brano inedito per grande orchestra sinfonica “Broken streams” che verrà eseguito in Piazza Maggiore a Bologna il prossimo 2 agosto dall’Orchestra Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna sotto la direzione del maestro spagnolo Jaume Santonja. L’evento del 2 agosto, trasmesso in diretta da Rai 5, Rai Radio 3 e in streaming su Rai Play, fa parte delle manifestazioni commemorative in memoria delle vittime della strage alla stazione di Bologna promosse dal Teatro Comunale di Bologna, da Associazione 2 Agosto 1980 e dal “Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi”.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà